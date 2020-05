Koronaa on torjuttu aktiivisemmin kuin mitään aiempaa influenssaa – nähdäänkö toista aaltoa lainkaan? Virusprofessori näkee edessä kolme vaihtoehtoa – "suunta ollut erittäin hyvä"

Turun yliopiston virusopin professorin Ilkka Julkusen mukaan viruksen tukahtumisen aikataulua on vaikea arvioida.

– Uusien tautitapausten määrä on vähentynyt tässä 5-6 viikkoa jo. Suunta on ollut erittäin hyvä, Julkunen summaa.

Julkunen ei usko, että koulujen ja päiväkotien aukeaminen tulee muuttamaan tilannetta paljon, koska koulut ovat auki vain pari viikkoa ennen kesää. Osa päiväkodeista on ollut auki jo tähänkin asti, ja lasten ja nuorten osuus sairastuneista on ollut vähäinen.

Yksilön toimet tärkeimpiä

– Kaikkein tärkeintä on joka tapauksessa ihmisten henkilökohtainen hygienia.

– Tuleeko toinen aalto vai ei, sitä on hirveän vaikeaa ennustaa. Meillä ei ole esimerkkejä koronaviruksen aiheuttamista mahdollisista aalloista, Julkunen pohtii.

– Tämä virus pikkuhiljaa hiipuu, toinen vaihtoehto on, että se jää kiertämään yhteiskuntaan ja muuttuu tavallaan kausiflunssaksi, niin kuin nämä muut aiemmat koronainfektiot. Tai sitten tulee vielä uusia epidemia-aaltoja, joihin tietysti yhteiskunta reagoi.

Toiseen aaltoon varautuminen helpompaa

– Meidän kyky toimia tarkoituksenmukaisesti ja varmasti on parempi kuin aikaisemmin.

Ensimmäinen epidemian aalto onnistuttiin pitämään Suomessa hyvin pienenä. Julkusen mukaan väestöllä ei ole kokonaisimmuniteettia, koska hyvin pieni prosentuaalinen osuus on sairastanut taudin.

Suurin osa väestöstä on edelleen altis sairastumiselle. Valtaosa tartunnoista on lieviä, mutta vakavia tapauksia ja menehtymisiä on silti. Toista aaltoa ajatellen tartuntamäärät olisi siis hyvä pitää mahdollisimman pienenä.