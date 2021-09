Milloin pitää mennä koronatestiin – voiko täysin rokotettu sairastaa ilman testiä? THL päivitti ohjeet myös karanteenista

Jäljityksessä tunnistetut oireettomat altistuneet voidaan mahdollisuuksien mukaan testata aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisesta. Jos tulos on negatiivinen, karanteeni voidaan päättää.

Mikäli potilas on joutunut sairaalaan, voidaan eristys lopettaa kun potilas on ollut oireeton kaksi vuorokautta ja oireiden alusta on kulunut vähintään 14 vuorokautta.