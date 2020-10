Näissä paikoissa Suomen koronakartta helottaa punaisena – uusi palvelu kartoittaa altistumisia vapaaehtoisvoimin

Sivuston data on kymmenen vapaaehtoisen henkilön käsissä, jotka syöttävät järjestelmään tietoja altistumisista. Kriteerinä on, että tiedon on aina oltava varmennetusta viranomais- tai uutislähteestä, kertoo sivuston teknisen ratkaisun alulle pannut it-talo Miracle Finlandin toimitusjohtaja Heli Helskyaho.

– Vinkkejä voi laittaa uutisesta, virallisesta tiedotteesta tai vaikka Wilma-viestistä. Ihmisemme tarkistavat, että vinkki on varmennettu uutinen, koska palveluun ei haluta mitään huuhaata. Käytyämme tiedot läpi, soitamme tarvittaessa lisätietoja vielä esimerkiksi kouluista tai ravintoloista, joissa altistumisia on ilmoitettu, Helskyaho kertoo.

Visiona parempi Koronavilkku?

– Visio on se, että Koronavilkku on hyvä ja kiva, mutta tiedot altistumisista tulevat myöhään, eivätkä välttämättä kaikille. Palvelustamme pystyy itse aktiivisesti seuraamaan tilannetta, eikä tarvitse odottaa, että kännykkä alkaa piipittää, Helskyaho sanoo.

Syyskuun lopussa startanneella sivustolla on kehittäjän mukaan ollut parhaimmillaan jopa 100 000 kävijää päivässä, heikoimmillaan noin 30 000. Kävijämäärät heijastelevat paljolti sitä, kuinka suuri tartuntamäärä Suomessa on raportoitu kunakin päivänä.

THL:n tartuntatiedot halutaan mukaan

– Tarkoitus on viedä THL:n datasta tartunnat tuonne, se on seuraava askel, Helskyaho suunnittelee.

– Vapaaehtoisen palvelun tarkoitus on varmasti hyvä. On silti muistettava, että altistuminen ei ole välttämättä sama kuin taudin esiintyvyys, eikä yksi yhteen sen kanssa, miten ja missä se tarttuu. Kokonaisuudessa on aika monta väliasiaa, mitkä pitää selvittää, joten vaarana on, että tässä vähän oikaistaan, hän pohtii.