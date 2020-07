Kesän lopulla valmistuva koronasovellus tarvitsee toimiakseen valtavasti käyttäjiä: "Pyrimme kuukauden aikana miljoonaan – se auttaa, jos toinen aalto alkaa"

Suomen koronavirusaltistuksia jäljittävä sovellus on jo onnistunut tunnistamaan altistukseen johtaneita kontakteja ja viestimään niistä puhelimen käyttäjälle, kertoo teknologia-asiantuntija Sami Köykkä sovellusta kehittävästä Solitasta.

Kyse on keinotekoisista altistuksista, sillä Solita on toistaiseksi testannut sovellusta vain omalla porukallaan. Sovellus rakennetaan pika-aikataulussa, jotta se olisi valmis ennen kuin mahdollinen koronavirustartuntojen toinen aalto alkaa Suomessa.

Yksinkertainen ratkaisu

Köykän mukaan kyse on pohjimmiltaan melko yksinkertaisesta ratkaisusta, jollaista rakennetaan nyt monessa maassa.

Tartunnan saaneelle annetaan terveydenhuollosta koodi, jolla hän voi merkitä sovellukseen sairastuneensa. Puhelimet, joiden käyttöjärjestelmistä löytyy riittävän pitkä kontakti sairastuneen puhelimen kanssa, ilmoittavat puolestaan käyttäjilleen, että he ovat mahdollisesti altistuneet.

Tartuntaketjujen mahdollisimman tehokkaan jäljityksen vuoksi on tärkeää, että sovellus ei kuluta liikaa akkua tai lakkaa toimimasta, jos sitä ei avaa pitkään aikaan. Siksi Köykän mukaan käyttöjärjestelmien rajapintoihin perustuvan ratkaisun valitseminen oli itsestäänselvyys.

Entä jos sovelluksen käyttäjä matkustaa?

Google ja Apple ovat lisäksi päättäneet, että ne päästävät kunkin maan sovelluskauppaan vain yhden koronajäljityssovelluksen, jonka omistaa kansallinen terveysviranomainen. Suomessa tämä taho on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yksi suurimmista ratkaistavista kysymyksistä on vielä, miten sovellusten avulla voidaan jäljittää tartuntaketjuja, jotka ylittävät maiden rajat. Tämä on vaikeaa, koska käyttäjistä ei haluta kerätä mitään tietoja, ei myöskään sijaintia.

Solitan Köykän mukaan tämän hetkisenä ajatuksena on vaihtaa avainkoodeja maissa, joissa sovelluksen käyttäjä on liikkunut. Vieraillut maat sovellus voisi puolestaan anonyymisti selvittää sen perusteella, missä verkoissa sovelluksen käyttäjä on vieraillut.