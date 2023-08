Naisen uudet hampaat jakoivat mielipiteet somessa: "Ihmiset kertoivat minulle suoraan, että hampaani ovat rumat"

New York Post kertoo Ulya Nikitasta , joka maksoi 160 dollaria eli noin 147 euroa, jotta hammaslääkäri pidentäisi hänen etuhampaansa. Lopputuloksena naisen etuhampaat näyttävät jäniksen ulkonevilta hampailta.

– Olen kasvanut naapurustossa, jossa kaikilla ikäisilläni lapsilla on ollut raudat, eli suorat hampaat ovat standardi, hän kertoo.

Nikita julkaisi muodonmuutoksestaan videon TikTokiin , jossa videon on nähnyt yli neljä miljoonaa kertaa.

Someviha roihahti liekkeihin

– Öhm… Tuo on aika paljon. Se näyttää epäluonnolliselta, eräs kirjoitti.

– En oikeasti viettänyt koko lapsuuttani niin, että minua kutsuttiin jänisnaamaksi. Nyt, kun olen saanut raudoilla omani korjattua, niin tästä on siis tulossa trendikästä? kysyi eräs.

Nyt Nikita on alkanut kiinnittää huomiota muiden ihmisten hampaisiin ja on huomannut, ettei ole ainoa, jolla on pupunhampaat.