31-vuotias päätti viimein hankkia tekohampaat – muodonmuutos on jopa liiankin upea: "Minua on sanottu huijariksi"

– Minulla on ollut tekohampaat nyt vuoden ajan ja ne ovat paras asia, jonka koskaan olen tehnyt, Dakila kehui huhtikuussa 2022.

Hampaiden menetykseen voi johtaa esimerkiksi parodontiitti . Tämä hampaan kiinnityskudosten sairaus on merkittävä mutta alidiagnosoitu kansansairaus.

Häpesi hampaitaan: "Opetin itseni puhumaan suu lähes suljettuna..."

– Olin murtunut ja kauhistunut, Dakila kuvaili The Sunille .

"Elämä on parempaa ilman oikeita hampaitani"

Suun häpeäminen on nyt muisto vain. Dakila julkaisee itsestään videoita somessa normalisoidakseen tekohampaita. Katso videoita jutun alusta!

– Elämä on parempaa ilman oikeita hampaitani, enkä enää pelkää näyttää ikeniäni tai tekohampaitani. Tekohampaat yhdistetään vanhoihin ihmisiin, koska nuoret eivät kehtaa puhua aiheesta.

TikTokissa hänellä on yli 66 000 seuraajaa. Dakilan mukaan osa kommenteista kuitenkin on kriittisiä. Moni esimerkiksi olettaa, että hampaat voivat pudota vain huumeidenkäytön vuoksi ; lisäksi Dakilan muutosta hampaattomasta ja naturellista meikatuksi pidetään jopa liian dramaattisena.

– Minulla on perinnöllinen iensairaus, joten olin alusta asti tuomittu. Minua on sanottu huijariksi, mutten välitä, koska minulla on tukea tarjoava kihlattu Tim Simmons.