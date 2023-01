Millaista on toimia sijaissynnyttäjänä julkkiksille? Shannan kolmesta kokemuksesta yksi oli kamala: "Hälytysmerkkejä oli jo ensimmäisestä puhelusta lähtien"

Sijaissynnyttäjiä VIP-asiakkaille välittävän Modernly-toimiston johtaja Aria Simuel kertoo BBC :lle, että vaikka julkisuuden henkilöt ovat nykyään avoimempia sijaissynnyttäjien käyttämisestä, heitä on todellisuudessa käytetty vuosikausia. Mutta millaista on kantaa lasta julkkiksen puolesta?

Jennifer ja Mark

– He olivat kilttejä ihmisiä. He näkivät vaivaa ymmärtääkseen elämääni, tutustuakseen lapsiini.

Catherine

Catherine esimerkiksi ehdotti, että he eivät käyttäisi sijaissynnyttäjiä välittävän toimiston palveluita säästäkseen palkkioissa. Sen sijaan hän ehdotti, että he tyytyisivät lakimiesten laatimaan sopimukseen.

Modernly-toimiston Aria Simuelin mukaan sopimukset estävät "rajanylitykset". Simuelin mukaan on ollut esimerkiksi tapauksia, joissa sijaissynnyttäjä on nähnyt tilaisuutensa tulleen odottaessaan lasta kuuluisalle parille. Joku on esittänyt vaikkapa ideansa tosi-tv-ohjelmasta tuleville vanhemmille tai pyytänyt saada esitellä heille serkkunsa, joka etsi rahoitusta elokuvan käsikirjoitukselleen. Toimiston tarkoitus on estää tällainen. Toisaalta toimisto myös varmistaa, että sijaissynnyttäjällä on kaikki hyvin, ja on apuna ongelmatilanteissa.