Puukotus vaasalaisen ammattiopiston käytävällä oli syyttäjän mukaan kunniaväkivaltaa

Syyttäjä vaatii, että mies on tuomittava vankilaan. Asiaa käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Rehtori: Molemmat olivat ammattikouluun valmentavassa koulutuksessa

Uhri on noin nelikymppinen ja mies noin viisikymppinen, kertoi ammattiopisto Vamian rehtori Åsa Stenbacka tapahtumapäivänä. Uhri ja epäilty ovat Stenbackan mukaan molemmat ammattikouluun valmentavassa koulutuksessa. Kyseessä on perustutkintoon valmentava linja, jossa esimerkiksi ulkomaalaiset voivat tehdä kieliopintoja ennen varsinaista perustutkintoa.

Apulaisrehtori Pia Finne kertoi, että paikalla käytävässä oli muutama ihminen puukotuksen sattuessa. Meneillään oli ruokatunti. Puukotuspaikka on lähellä ruokalaa L-siivessä, jossa on muun muassa turvallisuusalan opetustiloja.

Pahoinpiteli naista jo aiemmin, koska ei halunnut tämän poistuvan kotoa

– Naisen rimpuillessa vastaan on mies kaatanut tämän maahan siten, että naisen takaraivo on osunut lattiaan. Naisen maatessa maassa on mies kuristanut tätä uudestaan.