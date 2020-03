Näin yritetään pelastaa koronan kourissa kärvistelevä Suomi 48 tunnissa – virtuaalitapahtuma poikii ideoita, joilla edistetään terveyttä ja lisätään ihmisten välistä auttamista

Hack the crisis -haasteessa lukuisat suomalaisyritykset ja yritysvaikuttajat ideoivat selviytymiskeinoja koronaviruksen aiheuttamasta kriisitilanteesta mahdollisimman hyvin. Yhtenä osapuolena virtuaalitapahtumassa on Helsingin kaupunki, jonka yrityspalveluissa on nähty elinkeinoelämän ahdinko.