Katso tästä suorana kello 14: Näin suomalaiset etsivät ratkaisuja koronakriisiin Hack the Crisis Finland -tapahtumassa

Seuraa suoraa lähetystä yllä olevalta videolta klo 14 alkaen: Hack the Crisis Finland -tapahtuma etsii ratkaisua koronakriisiin 48 tunnissa

Koronavirusepidemian leviäminen Suomeen on aiheuttanut monelle yrittäjälle suuria vaikeuksia, kun yrityksen ovet on täytynyt laittaa väliaikaisesti säppiin, tapahtumia on peruttu ja asiakkaat peruvat aikojaan.