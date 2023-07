Näin voit suojautua lintuinfluenssalta – katso koostetut ohjeet

Näin voit välttää lintuinfluenssatartuntaa: Tärkeintä on välttää koskemista kuolleisiin ja sairaisiin lintuihin tai muihin villieläimiin sekä niiden eritteillä tahriintuneisiin pintoihin

Jos joudut koskemaan kuolleisiin eläimiin, huolehdi hyvästä käsihygieniasta: suojaudu kertakäyttöisillä käsineillä ja niiden riisumisen jälkeen pese vielä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ja/tai käytä käsihuuhdetta

Mikäli mahdollista, suojaudu maskilla tai hengityksensuojaimella ja suojalaseilla eläimen käsittelyn aikana ja hävitä suojaimet käytön jälkeen

Altistunut tai saastunut iho on desinfioitava alkoholipitoisella desinfektioaineella

Kun lintuinfluenssan viruskanta on sellainen, että se voi tarttua ihmiseen, tartunta on mahdollista silmien, suun tai hengitysteiden kautta – vältä siis saastuneiden alueiden ja asioiden koskemista, likaisin käsin syömistä tai tupakointia sekä kasvojen koskettelua

Vältä levittämästä ulostetta tai saastunutta pölyä tai vastaavaa siivotessasi – sulje pesuvälineet jätepussiin ja laita sekajätteisiin tai pese ne huolellisesti ja kuivata auringonvalossa

Älä käytä suojautumisvarusteita, kuten käsineitä, muihin tarkoituksiin – jos käsineillä on kosketettu likaista pesuvettä tai pesukohdetta, ne joko suljetaan jätepussiin tai pestään pesuaineella ja vedellä ensin ulkopinnalta käsineet kädessä ja sitten sisäpinnalta

Jos olet koskenut sairaaseen tai kuolleeseen eläimeen ja saat sen jälkeen hengitystie- tai neurologisia oireita, ole yhteydessä terveydenhuoltoon ja mainitse mahdollisesta altistumisesta.

Ilmoita luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista kunnan valvontaeläinlääkärille Lähteet: THL, Työterveyslaitos