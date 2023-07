Satoja kuolleita lokkeja Kokkolassa – lintuinfluenssaa tutkitaan

Eilen lintuinfluenssaa todettiin Kaustisilla turkistarhassa

Ruokaviraston mukaan kyseessä on sama korkeapatogeeninen H5N1-virustyyppi, joka on aiheuttanut useita luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia tänä vuonna. Tämä on ensimmäinen kerta, kun turkiseläimissä on todettu lintuinfluenssaa Suomessa.



Ekologian professori Anna-Liisa Laine Zürichin yliopistosta kirjoitti Twitterissä, että kyseessä on hälyttävä uutinen.