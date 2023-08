Mikkelin kirjaston katolta löytyi ensimmäinen Itä-Suomessa lintuinfluenssaan kuollut lintu – tautia havaittu myös uudella turkistarhalla Kauhavalla

Yhteensä lintuinfluenssaa on todettu nyt 25 pohjalaisella turkistarhalla, joista yli puolet on samalta paikkakunnalta, Kaustiselta.

Uusin lintuinfluenssatapaus todettiin Kauhavalla sijaitsevalta turkistarhalta lähetetyistä siniketuista.

Viruksen muuntumista on todettu viidellä tarhalla. Tartuntatiloista 13:lle on annettu lopetuspäätös, ja yhteensä noin 120 000 eläintä on määrätty lopetettavaksi. Lopetukset on saatu päätökseen 10 tarhalla, ja kolmella tarhalla lopetukset ovat parhaillaan käynnissä.