Nopeasti muuntuva lintuinfluenssavirus herättää huolta – "Lintuinfluenssapandemia ei ole kuvitelmaa, vaan voi pian olla totta"

Maailman terveysjärjestön WHO:n tutkija, yhdysvaltalainen Richard Webby kertoo AFP:lle, että virus on muuntunut entistä vaarallisemmaksi linnuille.

Virusta esiintyy Webbyn mukaan nyt myös vuoden ympäri. Aiemmin lintuinfluenssavirus H5N1 on aiheuttanut enimmäkseen kausiluonteisia epidemioita.

– Nyt on yhdentyyppinen H5-virus epidemisenä Euroopassa ja siirtynyt Etelä-Amerikkaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Niina Ikonen vahvistaa STT:lle.

Pingviinejä ja delfiinejä kuollut lintuinfluenssaan

AFP:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tämän hetken tautitilanteessa huolestuttavinta on se, että sairastuneiden nisäkkäiden määrä kasvaa koko ajan.

Etelä-Amerikassa sijaitseva Chile on tiedottanut, että kevään aikana lähes 9 000 merieläintä, kuten merileijonaa, pingviiniä ja delfiiniä, on kuollut lintuinfluenssaan. Maan viranomaisten mukaan eläimet ovat todennäköisesti saaneet viruksen syömällä sairasta lintua.

Ruokaviraston erityisasiantuntija Tiia Tuupanen ja erikoistutkija Niina Tammiranta Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksiköstä (ELL) lisäävät listalle vielä epäilyn kesällä 2022 hylkeistä Yhdysvalloissa. Selkeät todisteet nisäkkäiden välisistä epäillyistä tartunnoista kuitenkin vielä puuttuvat. Suomessa on sairastunut lintuinfluenssaan aikaisemmin yksi ilves ja saukko.

Yksittäisiä tartuntoja ihmisellä saatetaan todeta

Britannian eläin- ja kasvinterveysviraston professori Ian Brown kertoo AFP:lle, että vaikka virus näyttää tulleen voimakkaammaksi linnuissa, se on yhä sopeutumaton ihmisiin. Myös Euroopan tautikeskus on arvioinut, että tartuntariski ihmisväestölle on alhainen.