Naurulokkeja, kalatiiroja ja haahkoja on kuollut Suomessa lintuinfluenssaan – voiko virus tarttua ihmiseen?

Ihmiseen viruksen tarttuminen on harvinaista, mutta ei mahdotonta.

– Virus tarttuu onneksi ihmiseen aika huonosti, mutta poikkeuksiakin on. Helpoiten se tapahtuu, kun ihminen työskentelee tartunnan saaneen siipikarjan parissa, kertoo Ruokaviraston tutkimusprofessori Tuija Gadd.

– Virusta on levinnyt Pohjois-Amerikan kautta myös Etelä-Amerikkaan, mikä on epätavallista. Toisaalta taas tämä vuosi on ollut kuitenkin hiljaisempi Euroopassa kuin edellinen, Gadd toteaa.