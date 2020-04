Näin Venäjällä valmistaudutaan koronaan: Pietariin pystytettiin tuhatpaikkainen koronasairaala, Moskovan katuja ruiskitaan desinfiointiaineilla

Venäjän julkisten ja yksityisten sairaaloiden on vaadittu nostavan koronatapaukset etusijalle, jotta maan covid 19-tautitilanne pysyy hallinnassa.

Maa on ilmoittanut noin 70 000 tautitapauksesta ja yli 600 kuolonuhrista. Lukuja on epäilty vahvasti koko pandemia-ajan, sillä lukujen valossa maan kuolleisuusluku asukaslukuun suhteutettuna on pienempi kuin esimerkiksi Suomessa.