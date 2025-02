Aivoista löytyi muovilusikan verran muovia

Tutkimuksessa aivoista löytyi muovilusikan painon verran muovia.

Mikromuovia kulkeutuu ruoansulatuksen mukana aivoihin, ja sitä on löytynyt kiveksistäkin.

Nature Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan aivoissa saattaa piillä jopa muovilusikan verran nanomuoveja.

Kokeessa tutkittiin aivo-, munuais- ja maksakudoksia ihmisiltä, joille oli tehty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus vuosien 2016 ja 2024 välillä. Vertailun vuoksi tutkittiin aivokudoksia 1997–2013 kuolleilta henkilöiltä.

Mukana oli 52 aivonäytettä.

Aivot jo osaksi muovia?

Hiljattain kuolleissa oli enemmän nano- ja mikromuoveja kuin aiemmin menehtyneissä. Tutkimusta tehneen Matthew Campenin mukaan vuonna 2024 kerätyissä näytteissä muovin määrä oli noin 50 prosenttia suurempi vuoden 2016 aivonäytteisiin verrattuna.

Muovia oli 7–30 kertaa enemmän aivoissa kuin munuaisissa tai maksassa, Campen arvioi.

– Pitoisuudet, joita havaitsimme normaalien, keski-iältään noin 45–50-vuotiaiden yksilöiden aivokudoksessa, olivat 4 800 mikrogrammaa grammaa kohti eli 0,48 painoprosenttia, Campen kuvasi CNN:lle.

Campenin mukaan määrä vastaa tavanomaisen muovilusikan painoa.

– Tämä tarkoittaisi, että aivomme ovat nykyään 99,5-prosenttisesti aivoa. Loppu on muovia.

Mittaustavat voivat yliarvioida muovin määrää

Aiemmin on havaittu, että nanomuovit voivat läpäistä veri-aivoesteen. Campen uskoo, että aivojen korkea rasvapitoisuus on osasyy muovien kykyyn livahtaa aivoihin.

– Jos koskaan olet pessyt Tupperware-kulhoa, jossa on pekonirasvaa tai voita, se vaatii paljon saippuaa ja kuumaa vettä. On todella vaikeaa saada rasvaa ja muovia irti toisistaan. Uskomme, että se on osa tätä prosessia [jossa muoveja päätyy aivoihin].

On mahdollista, että nykyiset mittaustavat ali- tai yliarvioivat muovin määrää. Campenin mukaan työ tarkan lukeman saamiseksi jatkuu.

Toivoakin on. Campenin mukaan vaikuttaa siltä, että muovia ei kerry elinajan myötä aina vain lisää, vaan keho kykenee poistamaan osan.

Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että mikromuovi kykeni tukkimaan suonet reaaliajassa.

Lue myös:

Katso myös: Suomalaiskeksintö kerää muovia maailman vesistä

3:27 Suomalainen innovaatio kerää muovia.

Lähteet: CNN, Business Insider