Näin Ukrainan sota voi ratketa – huippustrategi: Venäjä voi ryhtyä "entistä kovempaan terrorismiin"

Moni pakko voi lopettaa sodan

Siviiliväestöön vaikuttaminen korostuu

Friedmanin mukaan Ukrainan sodan päättymistä analysoidessa on otettava huomioon nämä kaikki tekijät – ja erityisesti siviilien tahtotila sodankäynnin jatkumisen suhteen.

Friedmanin mukaan kumpikin osapuoli pyrkii minimoimaan vastapuolen siviilien pelon tappion seurauksista. Friedman ei avaa tätä tarkemmin. Hän kuitenkin huomioi, että niin kauan kuin ukrainalaiset pelkäävät häviötä Venäjälle, puolustussodan päättäminen on heille mahdotonta. Hyökkäävän Venäjän väestössä asia taas on toisin.

– Niinpä kaikkein todennäköisin lopputulos on rauhanneuvottelu, johon painostaa sisäinen levottomuus kummassakin maassa. Venäjällä on jo hieman levottomuutta, mutta Ukrainassa ei juurikaan. Venäläiset eivät ole onnistuneet sitä lietsomaan, joten heidän on ryhdyttävä entistä kovempaan terrorismiin, mikäli pystyvät, Friedman kirjoittaa.