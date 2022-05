Kenraali CNN:lle: Kaksi kolmesta Ukrainan sodan skenaariosta päättyy Venäjän voittoon, yksi niistä on erityisen ikävä – Putinin tilannetajusta synkkä arvio

Yhdysvaltain entisen Euroopan erityisoperaatioiden komentaja Repassin mukaan sodassa on kolme skenaariota: Venäjä nousee hallitsemaan taisteluita ja voittaa, tai Ukraina saa riittävästi asetukea ja kykenee ajamaan venäläiset pois maaperältään.

Kolmas vaihtoehto on pattitilanne, paikallaan jumittava taistelu, jonka Venäjä voisi myös Repassin mukaan julistaa voitoksi. Tuolloin Venäjä voisi jatkaa hallitsemiensa alueiden miehittämistä määrittelemättömän pitkäksi ajaksi.

Repassin mukaan Venäjällä tulee aina olemaan määrällinen miesylivoima Ukrainan joukkoihin nähden. Ei kenties laadullinen, mutta Stalinia lainaten, joukkojen suuri määrä on yksi laatutekijä muiden joukossa. Tämän takia hän uskoo, että Nato-maiden ja kansainvälisen yhteisön on ymmärrettävä tehdä muutakin kuin rahoittaa Ukrainan nykyisen armeijan taistelua. Hän nostaa esille neljä pääkohtaa:

Repass ei usko, että Venäjä turvautuisi taisteluissa taktisiin ydinaseisiin., joilla ulkoministeri Sergei Lavrov on maalaillut.

Repassin mukaan Venäjä on uhkaillut käyttävänsä taktisia ydinaseita, jos he kokevat Venäjän emämaan tulevan uhatuksi. Kynnys käyttää aseita on kuitenkin todella korkea.