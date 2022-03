Näin Ukrainan sota vaikuttaa kotimaiseen rakennusbuumiin: Sijoittajat säikähtivät Suomen sijaintia Venäjän naapurissa

Ekonomisti Juho Keskinen Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä kertoi Uutisaamussa, että koronapandemian aikana on voitu puhua rakennusbuumista. Aloitettuja asuntohankkeita oli lähes 50 000 vuodessa, mikä on historiallisestikin katsoen jo hyvin merkittävä määrä.

– Rakentaminen on keskittynyt korona-aikana pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. Sinne on rakennettu yli puolet kaikista rakennuksista eli tietyllä tavalla kaupunkien kasvu on ollut vahva, Keskinen kertoo.