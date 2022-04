Näin Ukrainan ensimmäinen nainen Olena Zelenska kertoi sodasta lapsilleen: "Lasten ei todellakaan pitäisi nähdä tätä"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vaimo Olena Zelenska kertoo Voguen haastattelussa Ukrainan sodan ensihetkistä ja siitä kuinka hän on keskustellut vaikeasta aiheesta 9- ja 17-vuotiaiden lastensa kanssa.

PRESS OFFICE OF UKRAINIAN PRESIDENCY

PRESS OFFICE OF UKRAINIAN PRESIDENCY

Kyseessä oli viimeinen kerta, kun presidentti Zelenskyi edusti valkoisessa kauluspaidassa ja puvussa. Sen jälkeen hänen vaatetuksensa on ollut sotilaallista.

/All Over Press

/All Over Press

Lapsilleen Zelenska on puhunut sodasta avoimesti.

– Lapsille ei tarvitse selittää mitään. He näkevät kaiken kuten jokainen lapsi Ukrainassa. Lasten ei todellakaan pitäisi nähdä tätä, mutta lapset ovat hyvin rehellisiä ja vilpittömiä.

– Et voi piilottaa heiltä mitään. Siksi paras strategia on totuus. Olemme siis keskustelleet kaikesta tyttäreni ja poikani kanssa. Olen yrittänyt vastata heidän kysymyksiinsä. Puhumme paljon. Voin sanoa, että hiljaa itsensä kanssa oleminen satuttaa. Tämä on todistettu psykologinen strategia. Se toimii.