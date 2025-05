MTV:n ulkomaantoimituksen päällikkö: Trumpin kommentti Suomen rajasta on vahva viesti Venäjälle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lausui äskettäin, ettei Suomella ole hätää, vaikka Venäjä on lisännyt sotilaallista toimintaansa itärajamme tuntumassa. MTV:n ulkomaantoimituksen päällikkö pitää kommenttia voimakkaana viestinä itänaapurillemme.

Venäjä on lisännyt sotilaallista toimintaansa Suomen rajan läheisyydessä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi kommentissaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa, että Suomi ja Norja ovat hyvin turvassa.

New Yorkin Times teki äskettäin kattavan artikkelin Venäjän toimista Suomen itärajalla. Sitä varten on haastateltu myös paljon suomalaisia sotilasasiantuntijoita.

Myös MTV Uutiset on kertonut, että Venäjä aikoo laajentaa Suomen rajan läheisyydessä olevaa sotilastukikohtaansa, jonka on määrä johtaa kymmeniä tuhansia sotilaita seuraavien vuosien aikana.

Venäjä rakentaa lisäksi uutta junarataa Suomen, Norjan ja Viron rajan läheisyyteen. Myös olemassa olevia reittejä laajennetaan.

MTV:n ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki arvioi, että Yhdysvallat on reagoinut Venäjän toimiin huolestuneesti.

– Ei ihan pieni asia ole sekään, että asiaa on kysytty suoraan Donald Trumpilta, että ovatko Suomi ja Norja turvassa. Vastaus on, että ovat hyvin turvassa, mikä on painollista, että tällainen keskustelu on ylipäätään tullut julki, Kivimäki sanoo.

– Kyse ei ole välittömästä uhasta, mutta strategisen painopisteen siirtymisestä lähemmäksi itärajaamme. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Huolenaihe, joka siitä tulee mieleen, on tilanne, mikä oli Ukrainan rajalla vuonna 2022. Sinne alettiin kasata joukkoja. On hyvä sanoa, että tässä asetelma on hyvin erilainen, Kivimäki jatkaa.

Venäjä aktivoituminen Suomen itärajalla on Natoon liittymisen kääntöpuoli, sanoo Kivimäki. Trumpin viesti Suomen olemisesta turvasta on Kivimäen mukaan lupaus ja vakuutus.All Over Press

Kivimäen mukaan tätä on osattu jo odottaa, mistä kielii sekin, että Suomessa reaktio uutiseen on ollut vaisumpi.

– On ollut hyvin tiedossa, että näin tulee tapahtumaan. Tämä ei ole mikään yllättävä liike Venäjältä. Itseasiassa tämä on kääntöpuoli siitä, että Suomi liittyi Natoon. Siinä mielessä voisi sanoa, että olemme olleet tietoisia tästä vuosia tai jopa vuosikymmeniä, Kivimäki kertoo.

Suomi nähdään "turvallisuuden tuottajana"

Kivimäen mukaan Trumpin kommentti ei ole arvio, vaan hän ikään kuin vakuuttaa, että Suomi ja Norja ovat turvassa.

Tätä tukee monta asiaa: Nato-jäsenyys, DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa ja kolmantena se, miten Suomi ja Norja nähdään "turvallisuuden tuottajina" Naton sisällä. Lisäksi Suomella on myös erittäin suuri reservi potentiaalisesti käyttöön otettavia sotilaita.

– Trump tietää sen, hän on itsekin sanonut niin. Luo uskoa siihen, että Valkoisessa talossa Suomeen suhtaudutaan nimenomaan kumppanina, Kivimäki tiivistää.

Yhdysvaltojen viesti liittolaisille on Kivimäen mukaan selvä.

– Nämä maat ovat turvassa ja piste. Se on lupaus ja vakuutus. Tämä kaikki lähettää myös vahvaa viestiä Venäjälle, Kivimäki summaa.

