Trump suunnittelee jättimäistä Kultakupoli -ohjuspuolustusjärjestelmää

Idea on otettu Israelin Rautakupolista, vaikka Yhdysvaltain puolustaminen on täysin eri luokan haaste. Asiantuntijoiden mukaan Trumpin suunnitelmien toteuttaminen voi olla mahdotonta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkistanut suunnitelmansa kunnianhimoiselle ohjuspuolustusjärjestelmälle, joka kulkee nimellä Golden Dome eli Kultakupoli.

Trump oli puhunut asiasta jo vaalikampanjassaan, ja puolustusministeriössä on Trumpin valtaannousun jälkeen valmisteltu presidentin käskystä eri vaihtoehtoja ohjuspuolustusjärjestelmäksi.

Trumpin mukaan järjestelmän kehittämiseen on tässä kohtaa jyvitetty 25 miljardia dollaria, mutta kokonaisuudessaan se maksaa presidentin mukaan noin 175 miljardia.

– Vaalikampanjassani lupasin Yhdysvaltain kansalle, että rakentaisin uusinta teknologiaa edustavan ohjuspuolustuskilven. Tänään minulla on ilo ilmoittaa, että olemme virallisesti valinneet arkkitehtuurin tälle huippuluokan järjestelmälle, Trump sanoi Valkoisessa talossa.

– Kun se on rakennettu valmiiksi, Kultakupoli pystyy torjumaan ohjuksia, vaikka ne olisi laukaistu toiselta puolelta maailmaa, ja jopa jos ne on laukaistu avaruudesta. Tämä on hyvin tärkeää maamme menestyksen ja jopa selviytymisen kannalta.

Trumpin mukaan myös Kanada on kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen, koska ohjuspuolustusjärjestelmän tarjoama suoja kiinnostaa heitäkin.

Trumpin ilmoittama 175 miljardin dollarin hintalappu saattaa olla selvästi alakanttiin. Kongressin budjettitoimiston tekemän tuoreen laskelman mukaan avaruudessa toimiva järjestelmä, joka kykenee torjumaan rajatun määrän mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia, voi maksaa 20 vuoden aikana jopa yli 500 miljardia dollaria.

Trumpin Kultakupoli ei kuitenkaan toimisi vain avaruudessa, vaan myös maalla ja merellä.

Puolustusministeri Pete Hegseth esitteli suunnitelmia Trumpin rinnalla.

– Tämä suojelee kotimaatamme risteilyohjuksilta, ballistisilta ohjuksilta, hypersoonisilta ohjuksilta ja lennokeilta, sekä tavanomaisilta että ydinkärjellä varustetuilta, Hegseth sanoi.

Innoitus Israelista

Kultakupolin nimi ja idea on saanut innoituksensa Israelin maineikkaasta Iron Dome (Rautakupoli) -ilmapuolustusjärjestelmästä, joka on torjunut tuhansia raketteja vuodesta 2011 lähtien.

Asiantuntijat ovat kuitenkin muun muassa CNN:n mukaan huomauttaneet, että Israelin kokemat uhat ja mahdollisuudet puolustaa itseään kattavasti eroavat suuresti Yhdysvalloista.

0:48 Näin toimii Israelin Iron Dome -ohjusjärjestelmä.

Yhdysvallat on pinta-alaltaan yli 400 kertaa Israelia suurempi. Pienen Israelin on siis ollut mahdollista rakentaa koko maan kattava tiheä verkosto tutka-asemia ja kiinteitä sekä liikkuvia ilmatorjuntajärjestelmiä.

– Miten niin voi tehdä Yhdysvalloissa? Sitä ei voi tehdä vain rajoilla ja rannikoilla, koska mannertenväliset ballistiset ohjukset voivat palata ilmakehään vaikkapa Kansasin yllä, kertoi CNN:lle lähde, joka tuntee puolustusministeriön sisäisiä keskusteluja Kultakupoli-hankkeesta.

Israel suojelee Rautakupolillaan asutuskeskuksia lyhyen kantaman uhkilta kuten raketeilta ja lennokeilta. Trump puolestaan haluaa suojella koko Yhdysvaltoja ballistilta ja hypersoonilta ohjuksilta, joten haaste on aivan eri tasoa.

CNN:n lähteen mukaan keskustelut puolustusministeriössä ovat liikkuneet vahvasti konseptitasolla, koska järjestelmään vaadittavaa teknologiaa ei käytännössä ole vielä olemassa.

Asiantuntijoiden mukaan jonkinlainen rajattu järjestelmä voidaan saada aikaan 7–10 vuodessa, mutta se pystyisi suojelemaan esimerkiksi vain suuria kaupunkeja.

Venäjä ja Kiina nihkeinä

Venäjä ja Kiina kritisoivat aiemmin tässä kuussa Trumpin suunnitelmia suuresta ohjuspuolustusjärjestelmästä. Maiden mukaan suunnitelma aiheuttaa epävakautta ja uhkaa tehdä avaruudesta taistelukentän.

Venäjä ja Kiina ovat ohjusteknologian saralla Yhdysvaltain suurimmat haastajat. Kiina on viime vuosina kuronut umpeen Yhdysvaltain etumatkaa ballististen ja hypersoonisten ohjusten teknologiassa, ja myös Venäjä on uudistanut ohjusjärjestelmiään.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan myös Pohjois-Korean ja Iranin ballistiset ohjukset ovat maalle uhka.

Yhdysvallat on saanut viime vuosina arvokasta käytännön kokemusta ohjuspuolustuksesta. Ukrainassa yhdysvaltalaisia ilmatorjuntajärjestelmiä on käytetty Venäjän kehittyneiden ohjusten torjumiseen, ja Yhdysvallat auttoi viime vuonna Israelia puolustautumaan Iranin ohjusiskuilta.