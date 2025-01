Trump: Ostamme kymmeniä jäänmurtajia – Rydman riemastui

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada solmivat kesällä yhteistyösopimuksen jäänmurtajien valmistamisesta.

Yhdysvallat tilaa 40 suurta jäänmurtajaa.

Asiasta ilmoitti hieman yllättäen presidentti Donald Trump.

– Me tilasimme, tilaamme noin 40 rajavartioston suurta jäänmurtajaa. Yhtäkkiä Kanada haluaa mukaan sopimuksesta, Trump sanoi.

– Minä sanon, että "miksi me niin teemme?". Olen halukas tekemään niin, jos he ovat osavaltio, mutta en pidä siitä, jos he ovat valtio, hän jatkoi.

Yhdysvaltojen ja Kanadan välit eivät ole tällä hetkellä parhaalla tolalla, sillä Trump on viestittänyt, että Kanadan pitäisi liittyä Yhdysvaltoihin tai edessä voisi olla korotettuja tulleja.

Kanada on kuitenkin sanonut olevansa jatkossakin mukana jäänmurtajasopimuksessa, jonka se Yhdysvaltojen ja Suomen kanssa aiemmin solmi.

Suomen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (kok.) mukaan Trumpin ilmoitus avaa Suomelle "isoja mahdollisuuksia".

– Tämä on ollut yksi ministerikauteni tärkeimmistä projekteista, Rydman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Nyt asiat ottavat huimia askeleita eteenpäin. Suomi on valmis. Meidän telakkamme ovat valmiita. Mikään muu maa ei osaa valmistaa yhtä hyvin sitä, mitä Yhdysvallat tarvitsee, hän jatkaa.

Asiantuntijat pitävät Trumpin kommentteja pitkälti lipsautuksena, mutta silti hyvin ajoitettuna kommenttina, Forbes kirjoittaa.

Näin siksi, että yhdysvaltalaisilla jäänmurtajilla on ollut vaikeuksia irrottaa Kanadan lipun alla seilaavaa liki 200 metristä alusta jäistä.

Viime heinäkuussa Suomi, Yhdysvallat ja Kanada julkaisivat julkilausuman jäänmurtajien yhteistyössä valmistamisesta.

– Aloitteen myötä Suomella on mahdollisuus vahvistaa asemaansa Pohjois-Amerikan kriittisen infrastruktuurin hankintaketjussa, Suomen valtioneuvosto tiedotti.

Trump ei sanonut, mistä tai koska jäänmurtajat on tarkoitus ostaa.

Taustalla arktinen alue

Yhdysvaltojen kiinnostusta jäänmurtajiin selittää sama asia kuin Trumpin puheita Grönlannin ostamisesta Tanskalta eli arktinen alue.

Puolustusministeriö Pentagonin mukaan arktinen alue on "kriittinen kotimaan puolustuksen kannalta".

Venäjän uskotaan olevan arktisella alueella sotilaallisilta toimintamahdollisuuksiltaan noin kymmenen vuotta kilpailijoitaan, kuten Yhdysvaltoja, edellä, arvioi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro tammikuussa MTV Uutisille.

Tämä ei sinällään ole yllätys, sillä Venäjän oma alue kattaa noin kaksi kolmasosaa arktisesta alueesta.

Venäjän panostuksesta kertoo Kangaspuron mukaan esimerkiksi se, että sillä on ydinkäyttöisiä jäänmurtajia, kun taas Yhdysvalloille tällaista kyvykkyyttä ei juuri ole.

Yhdysvaltain rajavartioston mukaan USA:lla on noin 40 suurta jäänmurtajaa, kun taas Yhdysvalloilla niitä on yksi.

Läntisistä valtioista USA:ssa on tapahtunut "ehkä merkittävin muutos suhtautumisessa arktisiin alueisiin", kirjoitti Puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikkö, nykyinen europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok.) Arktisen alueen geopolitiikka 2000-luvulla -teoksessa.

Tuo muutos tapahtui Toverin mukaan jo Trumpin ensimmäisen presidenttikauden alussa, jolloin "strateginen ohjaus" alkoi korostaa arktisten alueiden suurvaltakilpailua. Siinä sotilaallisella kyvykkyys on keskeisessä roolissa.

– Venäjällä on selkeä lähestymisreitti Yhdysvaltoihin arktisen alueen kautta. Venäjä voisi uhata Yhdysvaltojen kykyä (...) vastata kriiseihin Euroopassa ja Indopasifisella alueella, Pentagon katsoo.

