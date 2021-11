Tässä ovat Vuoden isät: Sergei, Dan ja Marko rikkovat perinteisiä käsityksiä isyydestä

Sipoolaisisä toimii vaimon omaishoitajana sekä hoitaa lapset

Dan "Danne" Wickholm, 49, on kahden lapsen isä ja vaimonsa Linan omaishoitaja.

Danne on ollut lasten syntymästä lähtien läsnä oleva isä ja hän jäi esimerkiksi vuorotteluvapaalle Edithin syntymän jälkeen.

Vuoden Isä on ollut aktiivinen lasten kanssa aina. Heidän kanssaan osallistuttiin muun muassa Folkhälsanin perhekahvilaan, ainoana isänä, sekä vauvauintiin ja uimakouluun.

Hän oli useaan otteeseen mukana myös Sipoon neuvolan perhevalmemmuskursseilla ja kertoi tuleville vanhemmille, miten lapsi-aika on koettu.

– Tämä on iso asia. Olen todella iloinen tästä. Ensimmäisenä ajatuksena oli, kun kuulin tästä, että onko tämä piilokamera tai jotain muuta vastaavaa, isä naureskelee.

– Parasta isänä olemisessa on Lapset. En voisi kuvitella elämääni ilman meidän lapsia. Ihan alusta asti ollut kunnia minulle olla heidän isänsä.

Elämä muuttui yhdessä yössä

Kun Dannen vaimo Lina sairastui vakavasti vuonna 2014, otti hän täyden vastuun lapsista ja on yhä se, joka hoitaa kaiken lapsiin liittyvän.

Tie on ollut pitkä.

Maailma romahti uudelleen tyttären sairastuttua

Talvinen ilta ei unohdu koskaan, kun isä joutui soittamaan ambulanssin esikoistyttärelleen. Verkkokalvoille on piirtynyt ensihoitaja, joka elvyttää omaa lasta.

Silloin Danne ajatteli, että tästä ei enää selvitä. Raja on tullut vastaan.

– Kun Edith sairastui samaan tautiin, vedettiin jalat alta toisen kerran. Kun omasta lapsesta on kyse ja vakavasta sairaudesta, on se henkisesti todella kova paikka.

Suvussa geenivirhe

Asiaa alettiin tutkimaan tarkemmin ja huomattiin, että kyseessä on geenivirhe, joka on periytynyt äidiltä. Tämä geenivirhe voi aiheuttaa sen, että virustauti voi olla pahimmillaan hengenvaarallinen. Äidin kohdalla se oli esimerkiksi influenssa.

Parhaimmillaan lapset toipuvat hämmästyttävällä tavalla ja tytär onkin toipunut sairatumisestaan lähes täysin. Hän on iloinen lapsi, joka käy koulua ja harrastaa, kuten muutkin hänen ikäisensä.

Positiivinen asenne ja huumori auttavat jaksamaan

Lähipiiri on ihaillut Dannen asennetta ja kuvailee häntä seuraavanlaisesti:

Hän kannusti tyttöjä ja huolehti heistä parhaalla mahdollisella tavalla. Hän on positiivinen ja rohkaiseva vanhempi, joka pitää molempia tyttöjä yksilöinä. Hän näkee heidän erilaisuutensa ja vahvistaa heitä olemalla oma itsensä. Hän antaa heille vapauden kasvaa ja kehittyä omaa tahtia.

Perheessä iloitaan pienestä ja yhdessä oleminen on kaikkein parasta.

Vaimo Lina on myös äärimmäisen onnellinen ja ylpeä miehensä saamasta palkinnosta. Hän näkee konkreettisesti päivittäin, miten paljon mies tekee koko perheen eteen.

Elämä on elämistä varten

Näin ollen esimerkiski korona-aika on vaikuttanut suuresti Wickholmien perheeseen.

– Ensinnäkin Lina pärjää omin päin kotona ja avustajan tai minun ei tarvitse olla kotona enää ympäri vuorokauden. Edith on myös toipunut miltei 100 prosenttisesti, Danne iloitsee.

Mies itse on kaiken jälkeen, tai kaiken keskellä, palannut koulunpenkille. Merillä työskentely sai jäädä ja nyt tulevaisuudessa siintää uusi ammatti, isännöitsijä.

Kaikesta tapahtuneesta huolimatta selvää on kuitenkin se, että elämää eletään ja omaan kuplaan ei voida, eikä haluta sulkeutua loppuelämäksi.

Toisen isäpalkitun kohdalla kaksi kulttuuria kohtaavat sulassa sovussa

Toinen palkinnon saajista on helsinkiläinen pedagogi Sergei Silkin, 47, neljän lapsen isä. Esikoinen on varttunut jo 19-vuotiaaksi ja kuopus on kuuden vuoden ikäinen.