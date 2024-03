Näin Suomeen saapuvat maailmantähdet lomailevat – himoitsevat erityisesti kolmea asiaa

Suomen Lapista ja sen lähiympäristöstä on tullut vuosien aikana suosittu lomakohde myös isojen maailmantähtien sekä raharikkaiden parissa.

Viime vuosina Suomessa ovat lomailleet muun muassa tosi-tv-tähti Kourtney Kardashian, poptähti Shakira , julkkiskokki Gordon Ramsay, poptähti Ed Sheeran,ja F1-perijätär Tamara Ecclestone.

Myös David Beckham perheineen on lomaillut Suomessa jo vuosia sitten.

Kuusamossa sijaitsevan Rukakeskuksen toimitusjohtaja Antti Kärävälle maailmantähtien vierailu on arkipäivää.

– Meille tulee todella paljon kansainvälisiä asiakkaita. Urheilijoita ja elämyksiä hakevia kansainvälisiä asiakkaita, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Kyllä siellä on paljon varakkaita ihmisiä. He ovat sellaisia ihmisiä, jotka ovat matkustaneet ja kokeneet paljon. Tuntuu, että tänä päivänä he hakevat sellaisia aitoja elämyksiä. Sellaisia, jotka eivät ole pintakuorrutettuja ja joita ei ole rakennettu.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

"Äärimmäinen kylmyys on heille todella kiehtovaa"

Maailmanluokan tähdet haluavat reissultaan muun muassa lunta ja rauhaa.

– Luontoon liittyvät elämykset ovat todella tärkeitä. Äärimmäinen kylmyys on todella kiehtovaa, kaamosajan pimeys, se on heille todella eksoottista. Ja sitten kolmas asia eli revontulet.

Kärävän mukaan suomalaisille itsestään selvät asiat ovat toisille eksoottisia kokemuksia.

– Kaamoksen pimeydessä, kylmyydessä ja revontulissa on jotain sellaista magiikkaa, mitä on hankala kokea missään muualla. Eikä niitä pysty keinotekoisesti rakentamaan.

Varaavat koko majoituksen omaan käyttöön

Maailmantähdet kaipaavat myös yksityisyyttä.

– Yksityisyys on todella tärkeää. Heille järjestetään majoituspaikat, jotka ovat erillään muista. Se tarkoittaa tämän seudun parhaimpia majoituskohteita, joihin he saattavat tehdä yksityisvarauksen, vaikka siellä olisi enemmän kapasiteettia, he ottavat sen koko paikan itselleen.

Perhe ja mahdolliset työntekijät matkustavat mukana.

– Yleensä he tulevat perheensä kanssa. Kaikki kulkeminen ja syöminen on heille todella tärkeää, että saavat olla rauhassa. He eivät kuljeskele Rukan kylässä ravintoloissa eivätkä väittämättä ota normaalia taksia. Heille järjestetään kuljetukset ja syömiset.

Luontoelämyksien lisäksi julkkikset kaipaavat myös aktiviteetteja.

– He haluavat käydä laskemassa, saattavat kokeilla maastohiihtoa ja lumikenkäilya. Tietysti myös klassikot eli koirien valjakkoajelut ja pilkkiminen on heille hyvin eksoottista. Porot ovat myös tärkeät.

Mitä erikoistoiveita maailmantähdillä on?