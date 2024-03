Rukakeskuksen johtaja paljastaa, millaisia summia ökymatkailijat pulittavat Suomen lomistaan: "Rahalla ei ole väliä"

Lentokoneella lounasta

Erikoisin tilanne, mikä Kärävän korviin on kantautunut megalomailijoiden Suomen reissuilta, on hämmentävä ruoan hakureissu.

– Me yritetään tehdä kestävän kehityksen puitteessa tätä ja tuollainen juttu ei kestä mitään tarkastelua, mutta me emme voi vaikuttaa asiakkaan omiin päätöksiin. Maailmassa on ihmisiä, jotka ajattelevat lähinnä itseään.

Myös suomalaiset pulittavat jättisummia

– Siellä on todella paljon ihmisiä, joiden arki on niin hektistä, että kun he tulevat lomalle, he haluavat todella investoida. Laitetaan 10 000 euroa tai 20 000 euroa, sellaisia suomalaisiakin on jo ihan merkittävä määrä.