Näin suomalaisten hiihtohimo näkyy kaupoissa – ostointo saattaa vaikuttaa kevään alennusmyynteihinkin

Lapissa on hiihdetty jo pari kuukautta ja pääkaupunkiseudullakin on tykitetty kuntoon useita latuja, joista ensimmäiset aukesivat marraskuun viimeisellä viikolla.

– Nyt on sopiva pakkanen ja mahtavaa, että on latu, vaikka luonnonlunta vielä kaipaisi. Saisi latuverkkoa pidemmäksi, tänä talvena ensimmäistä kertaa ladulla ollut Hanna-Kaisa Vaittinen pohti.

Vuosikymmeniä hiihtänyt Antero Haverinen kertoo pitäneensä kirjaa, milloin Helsingissä on päässyt hiihtämään. Hänen mukaansa viimeksi kymmenen vuotta sitten ladulle on päässyt näin aikaisin.

– Latu on ihan hyvä alkutalven laduksi. Tykkilumi on tykkilumi ja luonnonlumi on luonnonlumi, mutta yllättävän hyvä on, Haverinen kuvailee Paloheinän baanaa.