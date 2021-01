Urheilukauppojen hyllyille tuli tyhjää, kun lumi tuli etelään – talviurheiluvälineiden myynti moninkertaistui viime talvesta

Koronatilanne voi Kankaanpään mukaan kiihdyttää tilannetta entisestään, sillä tällä hetkellä liikutaan eniten nimenomaan ulkona. Asialla on myös kääntöpuolensa: samaan aikaan sisäliikuntavälineiden myynti on laskenut.

Helsingin luistelupaikoilla on ollut erityisen vilkasta

Fröbergin mukaan Helsingissä on viime vuosina alettu varautua paremmin siihen, jos ei talvella saadakaan lunta. Tykkilumiladun viereen on asennettu sähköt ja putket, jotta ladulle saadaan pakkasen tullen vauhdilla ammuttua tykkilunta. Muutaman vuoden sisällä kaupunkiin on tehty kolme uutta tekojäärataa.

Fröbergin mukaan Paloheinän kaupunginosan pulkkamäki on niin suosittu, että lumettomina tai vähälumisina talvina kaupungilta on pyydetty toistuvasti, olisiko myös sinne mahdollista saada tykkilunta. Lämpimämmillä keleillä mäki kuluu nopeasti mustaksi.

Helsingin hiihtohalli ja jäähallit ovat Fröbergin mukaan olleet jo vuosikausia tasaisen suosittuja. Helsingin liikuntapalveluilla on noin viisikymmentä luonnonjääkenttää, joita jäädytetään talvisin sen mukaan, miten sää sallii. Viimeaikaisten pakkasten myötä myös näitä on saatu käyttöön.

Turussa ja Lahdessa suunnitteilla uudet tekojääradat

– Kysyntä on ollut pitkään kasvussa, ja voisikin sanoa, että sitä on tällä hetkellä enemmän kuin tarjontaa. Viime vuosina esimerkiksi jäähallien jäädytysaikoja on pidennetty ja käyttötuntien määrää on lisätty, jotta olemme saaneet vastattua kysyntään, Kalmari sanoo.