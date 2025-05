Näin suomalaisjulkkikset kannustavat Erika Vikmania – myös Sanna Marin näyttävästi tukijoukoissa

Monet tunnetut suomalaiset seisovat vahvasti Erika Vikmanin takana Euroviisujen finaalin lähestyessä.

Erika Vikman nousee Euroviisujen finaalilavalle tänään lauantaina 17. toukokuuta ja täräyttää ilmoille kisakappaleensa Ich komme.

Viikonlopun edetessä monet tunnetut suomalaiset ovat julkaisseet Instagram-tileillään päivityksiä, joilla osoittavat tukeaan Vikmanille. Monissa päivityksissä on hehkutettu sitä, kuinka pitkälle Vikman on päässyt. Useat ovat myös VIkmania tukevissa päivityksissään julkaisseet vuosien varrelta yhteiskuvia Vikmanin kanssa.

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin kannustaa Vikmania Instagram-tarinapostauksessaan. Hän julkaisi Instagram-tarinaansa peilin kautta otetun kuvan, jossa poseeraa nahkatoppi yllään.

– Me rakastamme sinua Erika Vikman. Älä ikinä muutu, Marin kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

– Jumalaisen voimakas, viisas, seksikäs, vapaa, autenttinen, väkevä ja rakas Erika Vikman, loista täysii tänään ja nauti beibi täällä kannustetaan, kun elävä legenda tekee isosti historiaa, kirjoittaa Bess.

– Onneksi olkoon Erikalle Euroviisujen finaaliin pääsystä! Kun tapasin sinut ensi kertaa Tähdet, tähdet -ohjelmassa tiesin, että jonain päivänä tulet loistamaan suurten yleisöjen edessä, hehkuttaa Erja Lyytinen.

– En tiedä, miten ylpeä voi ollakaan kuningatarsiskosta, toteaa Marita Taavitsainen viitaten siihen, että hän ja Vikman ovat kumpikin takavuosien tangokuningattaria.

– Onnea Erika Vikmanille tähän iltaan! Nauti matkasta, toivottaa Marko Vainio.

Omalla Instagram-tilillään Jani Toivola pohtii sitä, millä tavalla Vikman esiintynyt niin kotimaisten kuin kansainvälisten medioiden edessä.

– Se kuva oli tärkeä erityisesti naisille. Ja samalla uskon, että se ravistelee ja antaa suuntaa myös monille muille, jotka eri tavoin kokevat, etteivät ole saaneet tai voineet ottaa tilaa omilla ehdoillaan.

Viime vuonna Toivola ei kertomansa mukaan katsonut Euroviisuja, mutta tänä vuonna todennäköisesti katsoo.

– Maailman tilanne ei ole muuttunut ja sekin on tärkeä tiedostaa. Samalla koen, että Erikan ympärillä tapahtuu jotain sellaista arvokasta, mikä ansaitsee oman tilansa, Toivola toteaa viitaten kritiikkiin Israelin osallistumisesta Euroviisuihin.

Myös kisapaikalla Sveitsin Baselissa olevat suomalaiset ovat vahvasti Vikmanin tukena. Yksi heistä on MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen, joka raportoi viisutunnelmia.

– Tästä päivästä taitaa tulla yhtä jännittävä, kun pari vuotta sitten Liverpoolin Euroviisuissa. Tsemppiä queen, Lintunen sanailee päivityksessään.

Kotimaan kamaralla myös muun muassa Portion Boys -yhtyeestä tunnettu Tiina "Timanttinen" Forsby on jakanut kuvakavalkadin Vikmanin kanssa.

– Jumalainen Erika Vikman. Me kaikki seisomme sinun takanasi ja olemme niin ylpeitä siitä, millä uskomattomalla karismalla sinä edustat Suomea ja tulet räjäyttämään tänään kaikkien katsojien tajunnan ja Euroviisujen lavan Baselissa, Timanttinen kirjoittaa.

– Erika on päämäärätietoisesti raivannut tietä meille kaikille omalla rohkeudellaan ja se on asia, mikä on ollut itsellekin iso ja merkittävä inspiraation lähde. Joten KIITOS, että olet. Isot tsempit iltaan the queen, hän jatkaa.

Erika Vikman esiintyy Euroviisujen finaalin ensimmäisellä puoliskolla esiintymispaikalla 13.

Vikmanin lisäksi euroviisulavalla nähdään toinen suomalaisedustaja, kun Ruotsia edustaa suomalainen KAJ-yhtye kappaleella Bara bada bastu.