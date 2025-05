Kommentti: Kiitos Erika – ilkeilijät, menkää itseenne

Minä haluan kiittää sinua, Erika, että olet pää pystyssä edustanut Suomea siitäkin huolimatta, että moni suomalainen on kohdellut sinua ikävästi, kirjoittaa MTV Uutisten viihdetoimittaja Alexia Tänav.

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman on käynyt tänä keväänä läpi myllyn, jollaisessa monen pakka olisi todennäköisesti hajonnut jo alkumetreillä. Keskustelupalstoilla on pitkin viisukevättä kohkattu, kuinka Vikman on liikaa sitä ja tätä – liian mauton, liian paljastavissa vaatteissa, liian seksikäs ja seksuaalisesti vapautunut.

Mutta Erika, et sinä ole liikaa. Et ole missään vaiheessa ollut.

Sen sijaan ajattelen, että monella suomalaisella on yhä tänäkin päivänä liian vanhanaikainen ajatus siitä, mitä nainen saa olla. Ja heille tietoisku: nainen saa olla juuri sitä, mitä itse haluaa.

Te, joissa pelkkä Erikan olemassaolo aiheuttaa vihaa ja närkästystä: menkää itseenne ja pohtikaa, miksi näin on. Miksi vahva, voimakas ja seksuaalisesti vapautunut nainen aiheuttaa teissä negatiivisia tunteita? Mitä te pelkäätte?

Erika Vikman Euroviisujen lippuparaatissa perjantaina 16. toukokuuta./All Over Press

Kiitos siitä, millaista suomalaista naiskuvaa edustat ja olet edustanut maailmalla. Olet tienraivaaja, jonka tamppaamaa polkua moni nainen tulee vielä perässäsi astelemaan. Rikot lasikattoja olemalla esimerkki rohkeasta ja äärimmäisen vahvasta suomalaisesta naisesta. Se, miten venytät ahtaita muotteja, joihin naiset on vuosikausien ajan haluttu sulloa, on äärimmäisen virkistävää ja tarpeellista.

Kiitos, ettet pienennä itseäsi, vaikka niin moni on sinua yrittänyt pienentää.

Kiitos, että olet juuri sellainen kuin olet. Häpeilemättä ja ylpeästi. Sinun valosi kantaa pitkälle.

Ja niille arvostelijoille, jotka jaksavat edelleen nillittää: tehkääpä itse perässä.