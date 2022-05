Herkkiä ja tunteikkaita postauksia – näin julkisuudesta tutut henkilöt tunnelmoivat äitienpäivää somessa

– Hyvää äitienpäivää! Rakastan sinua niin paljon Chachi ja olemme niin kiitollisia, onnellisia ja onnellisia, että meillä on sinut elämässämme. Sinä olet äitinä niin turvallinen ja rakastava satama, jossa lapsemme voivat kasvaa onnellisesti sellaisiksi, kuin he haluavat olla, Jukka kirjoittaa otoksen yhteydessä.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

– Hyvää Äitienpäivää kaikki äidit ja isoäidit ja tädit ja kasvattiäidit ja kummitädit ja kaikki jotka on äitihahmoja, Eerikäinen kirjoittaa.

View this post on Instagram

Laulaja Krista Siegfrids julkaisi Instagramiin herkän videon, johon on koottu videopätkiä hänestä ja vuonna 2020 syntyneestä tyttärestään.

– Niin uskomattoman onnellinen, että saan olla hänen äitinsä! Paras tunne koko maailmassa on pitää häntä sylissäni ja nähdä hänen nauravan. Lizzy, rakkaani, olet elämäni auringonpaiste. Hyvää äitienpäivää kaikille upeille äideille! laulaja kirjoittaa videonsa yhteydessä.

View this post on Instagram

Ex-formulakuljettaja Kimi Räikkösen vaimo Minttu Räikkönen lisäsi Instagram-tililleen rallihenkisen kuvaparin, jossa hän poseeraa lastensa Robinin ja Riannan kanssa. Kuvassa Robinin yllä on ajohaalari ja kypärä.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Varpu Hintsasen Senja-tytär menehtyi syövän uuvuttamana vuonna 2019 ollessaan vain 8-vuotias. Hintsanen postasi Instagram-tililleen liikuttavan kuvan, jossa hän on kyykistyneenä tyttärensä haudan eteen.

View this post on Instagram

– Jos saisi vain yhden tärkeän asian mainita, mikä itselleni äitiydessä on tärkeää - sanoisin sen saman, mikä minulle kaikissa ihmissuhteissa on tärkeää: luottamuksen. Minusta siihen kiteytyy kaikki - luottamus sisältää rakkauden ja kunnioituksen, läsnäolon ja rehellisyyden, hän jatkaa.

Hintsanen kirjoittaa, että on aina ovinut luottaa siihen, että hänen oma äitinsä on läsnä, tukena, apuna, olkapäänä ja peilinä silloin, kun elämä murjoo. Sama on Hintsasen mukaan toteutunut myös onnistumisen ja ilon hetkinä.