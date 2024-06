Näin sujui Li Anderssonin ensimmäinen päivä Brysselissä – edessä tiukat neuvottelut ryhmän kokoonpanosta: "Se on ongelma"

Brysselin kansainväliseltä lentoasemalta matka jatkui suoraan Euroopan parlamenttiin. Apuna sokkeloisessa rakennuksessa ja kollegoihin tutustumisessa on toiminut puolueen väistyvä meppi Silvia Modig .

– Toivon, että se auttaa. Ja ennen kaikkea se, että mulla on nyt kolmen hengen delegaatio. Sillä on väliä täällä.

Vasemmistoliiton puheenjohtajana vielä hetken toimiva Andersson arvioi, että puolueen kolmen hengen delegaation painoarvoa europarlamentin vasemmistoryhmässä nostaa se, että kaikilla heistä on ministerikokemusta.

Merja Kyllönen on toiminut aiemmin yhden kauden meppinä ja sitä ennen Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen liikenneministerinä. Jussi Saramo puolestaan sijaisti Anderssonia opetusministerinä puolen vuoden ajan tämän ollessa äitiyslomalla.

Ryhmän kokoonpano saattaa vielä elää

Vasemmiston kohdalla ovat puhuttaneet etenkin ne jäsenet, joiden puheenvuoroja ja toimintaa parlamentissa on pidetty Venäjää myötäilevänä.

Ryhmän näkyvästä irlantilaiskaksikosta Clare Daly ei onnistunut uusimaan paikkaansa vaaleissa. Hänen aisaparinsa Mick Wallacen tilanne on epävarma, kun Irlannissa jatketaan ääntenlaskua yhä siirtoäänijärjestelmän takia.

Pohjoismaiden vasemmistolla yhteinen kanta

Ensimmäisenä päivänään EU-parlamentissa Li Andersson on kokoustanut pohjoismaisten punavihreiden vasemmistopuolueiden kanssa. Hänen mukaansa kaikki niistä jakavat näkemyksen, ettei Wagenknechtin puolue ole tervetullut ryhmään.

– Heillä on hyvin erilaiset kannat ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa, maahanmuuttopolitiikassa sekä myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Anderssonin mukaan pohjoismaisten kollegojen kanta on myös ryhmässä laajemminkin jaettu.

– Se on vasemmiston parlamenttiryhmään liittyvä ongelma, että kärkiehdokkaan asettava eurooppalainen kattopuolue on täysin epäedustava siihen nähden, mikä on vasemmiston parlamenttiryhmän kanta, Andersson sanoo.