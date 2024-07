Unkarin Orban masinoi EU-parlamenttiin kolmanneksi suurimman ryhmän – parlamentin suomalaiset konkarit arvioivat vaikutuksia

Euroopassa on jouduttu pidättelemään henkeä Unkarin EU-puheenjohtajuuden alkuhetkillä, kun maan pääministeri Viktor Orban on yllättäen ehtinyt kättelemään Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia Moskovassa ja Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä Pekingissä vain runsaassa viikossa.

Pitkän linjan europarlamentaarikot Eero Heinäluom a demareista ja keskustalainen Elsi Katainen Renew-ryhmästä sanovat sen, mikä ryhmään liittyneiden puolueiden perusteella näyttää selvältä: kyseessä on muokattu versio parlamentin aiemmasta Identiteetti ja demokratia -ryhmästä (ID).

Heinäluoma: Vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa

Von der Leyenin on kuitenkin varmistettava tuki taakseen koko Euroopan parlamentin enemmistöltä, mikä ei ole aivan yksinkertaista. Hänen täytyy kurotella lupauksillaan kohti vihreitä, perussuomalaisten kotiryhmää ECR:ää tai molempia, jos hän haluaa olla varma tuen riittävyydestä.

– Kyllä tämä koko ajan on minusta mennyt siihen, että sellainen koalitio tässä todennäköisimmin syntyy. Ja sitä selvästikin halutaan, hän sanoo.

Katainen: Estäminen jatkunee

Hän kuitenkin arvioi, että "patriootit" on salonkikelpoisempi kuin Identiteetti ja demokratia -ryhmä, sillä esimerkiksi Le Pen on muokannut puoluettaan. Orbania taas ei juuri parlamentti kiinnosta, hän katsoo.

– Se on ihan toissijainen klubi hänelle, Katainen sanoo.

Virkkunen: Vaalituloksella aina merkitystä

Kokoomuksen parlamentaarikot menivät EU-vaaleissa vaihtoon lukuun ottamatta Henna Virkkusta, joka on etenemässä kohti komissaarin tehtävää. Komissaariehdokkaat tosin käyvät vielä muun muassa parlamentin valiokuntien tentattavana.

Hän katsoo, että "cordon sanitaire" eli yhteistyöstä kieltäytyminen on yhä voimassa äärioikeiston osalta. Siihen hän liittää sekä Identiteetti ja demokratia -ryhmän että Patriootit Euroopan puolesta -ryhmän.

Uusi ryhmä on jonkin verran Identiteetti ja demokratia -ryhmää isompi, mutta Virkkusen mukaan voimasuhteiden muutoksia on toistaiseksi vaikea arvioida. Vaalituloksella on aina merkitystä politiikassa, hän kirjoittaa.