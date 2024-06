Kirjeenvaihtajan kommentti: Brysselissä alkaa nuorallatanssi – epäonnistumisen seuraukset olisivat ennennäkemättömät

Kolmikolla on eurovaalienkin jälkeen niukka enemmistö Euroopan parlamentissa, ja suurin osa Eurooppa-neuvoston pääministereistä ja presidenteistä edustaa jotain näistä puolueryhmistä.

Meloni kritisoi kokousta kovasanaisesti

Nuorallatanssia EU-parlamentissa

EPP:llä, S&D:llä ja RE:llä on keskenään 399 paikan enemmistö, mutta sitä ei pidetä riittävän vahvana. Viisi vuotta sitten niiden enemmistö oli vahvempi, mutta von der Leyen selvisi äänestyksestä historiallisen niukalla yhdeksän äänen erolla.

Edessä hikiset viikot

Komission puheenjohtajaehdokkaalla on siis edessään nuorallatanssi, jonka lopputulos selviää vasta, kun äänet on luettu. Mahdollisuuksia onnistua on vain yksi.