MTV Uutiset tapasi uusia meppejä: Miten Pekkarinen sovittaa ajatuksensa yhteen Macronin liikkeen kanssa? – Huhtasaari tuohtui ryhmänsä kohtelusta: "Aika epädemokraattista"

– Olen vielä tällainen keltanokka, sanoo Mauri Pekkarinen (kesk.).

Tällä 71-vuotias politiikan veteraani perustelee sitä, miksi ei hae johtavaa asemaa liberaaliryhmä RE:ssä. Pekkarinen sanoo aikovansa kovalla puurtamisella vakuuttaa ryhmätoverit osaamisestaan ja siten ansaita luottamusta.

”Keltanokka” Pekkarinen on oikeastaan aika tyypillinen Suomen uusien meppien joukossa. He kaikki ovat kokeneita kansanedustajia, ainoastaan Laura Huhtasaarella (ps.) on takanaan ”vain” yksi kokonainen kausi Arkadianmäellä. Ja hänenkin meriittilistansa on tukeva: muun muassa puolueen varapuheenjohtajuus ja presidenttiehdokkuus.

Pekkarisen tapaan myös Ville Niinistö (vihr.) sanoo, ettei hänellä ole kiinnostusta ryhmän johtotehtäviin. Toisin kävi Eero Heinäluomalle, joka valittiin ryhmänsä taloudenhoitajaksi. Siten hän kuuluu myös S&D-ryhmän johtoportaaseen eli byroohon.

– Siellä käydään kaikki parlamentin kannanotot lävitse ja päätetään demarien linja. Olen hyvin iloinen että tällainen uusi kyky noteerattiin, Heinäluoma sanoo.

Erilaisia haasteita kuin eduskunnassa

Pekkarinen sanoo, että ainakaan ensivaikutelma europarlamentista ei ole karistanut kuvaa instituutiosta byrokraattisena ja hitaana. Mutta tilanne voi myös muuttua.

– Eiköhän asioihin ala tulla vähän lisää vauhtia, kun viikot etenevät ja työt alkavat kunnolla, Pekkarinen sanoo.



Yksi muutos suomalaismepeille on se, että he edustavat ryhmässään vähemmistöä. Pienellä maalla on pieni määrä meppejä, oli poliittinen ryhmä mikä tahansa.

– Edustettuja maita ja puolueita on niin paljon, että mielipiteiden yhteensovittaminen on erilaista. Italian Legalla on ryhmässämme 28 meppiä, Ranskasta 22 ja Saksan AfD:stä 11 ja meitä Suomesta on kaksi. Balanssin löytäminen on todella tärkeää, Huhtasaari sanoo.



– Täällä pitää verkostoitua ja rakentaa yhteistyötä yli maarajojen. Se on ratkaisevaa, että pitää ymmärtää muita maita ja yhteistä etua. Rusinat pullasta -ajattelulla ja kotiinpäin vetämisellä kaikki vain riitelisivät keskenään, toteaa Ville Niinistö.

Voimasuhteet puntarissa

Euroopan parlamentissa kaksi suurinta ryhmää, S&D ja keskustaoikeiston EPP, ovat tähän mennessä voineet muodostaa keskenään enemmistön. Ne ovat pystyneet sopimaan monista asioista keskenään, mutta nyt dynamiikka on muuttunut.

Eurovaaleissa asema mureni ja nyt enemmistökoalitiota ovat muodostamassa näiden ryhmien lisäksi vihreät ja liberaalit. Nämä neljä ryhmää neuvottelevat parhaillaan seuraavien viiden vuoden tavoitteista.

– Uskon, että tällä vaalituloksella voimme olla ohjaamassa EU:ta siihen suuntaan, että oikeasti uudistetaan taloutta kestäväksi ja ympäristötavoitteet ovat kärjessä, Niinistö iloitsee.

ID-ryhmään kuuluva (Identity & Democracy) Laura Huhtasaari kertoo pettyneensä tapaan, jolla ryhmät ovat asemaansa käyttäneet. Varapuhemiespaikat parlamentissa on jaettu perinteisesti D'Hontin menetelmällä, eli suhteessa ryhmien kokoon. ID ei kuitenkaan paikkoja saanut.



– Meille olisi kuulunut kaksi varapuhemiehen paikkaa. Demokratiassa se on mahdollista, mutta se ei ole demokratian hengen mukaista. Se on oikeastaan aika epädemokraattista.

Yhteensovittamista on myös mielipiteissä ryhmien sisällä. Mauri Pekkarisen kanssa RE-ryhmässä istuvat Ranskan presidentin Emmanuel Macronin En Marche -liikkeen mepit, joita on 23.

Pekkarinen kertoo, että on toistaiseksi vakuuttunut olevansa monista asioista ryhmätovereidensa kanssa. Ristiriitoja voi kuitenkin tulla, jos En Marchen mepit ajaisivat Macronin tapaan hyvin voimakasta integraatiokehitystä EU:lle.

– Vielä ei ole merkkejä, että he sellaista ajaisivatkaan.



Ilmastonmuutos esille lähes kaikkien tavoitteissa

Kun uusilta mepeiltä kysyy heidän ykköstavoitteestaan seuraavalle viidelle vuodelle, nostaa moni esiin ilmastonmuutoksen.

– Kansainvälisiin kauppasopimuksiin pitäisi liittää se, että huomioidaan ympäristö ja työntekijöiden oikeudet, Heinäluoma sanoo.

– Päästökauppaa on uudistettava siihen suuntaan, että päästöoikeuksien hinta aidosti ohjaa yhteiskuntaa vähäpäästöiseksi.



Myös Mauri Pekkarinen nostaa ilmaston tavoitelistansa kärkeen. Samoin teki Silvia Modig (vas.), kun Yle sitä aiemmin viikolla häneltä kysyi. MTV Uutiset ei tavoittanut Modigia kommentoimaan.



– Haluan vaikuttaa Green New Dealin (vihreän elvytysohjelman) aikaansaamiseksi ja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, Modig kommentoi aiemmin viikolla Ylelle.

Laura Huhtasaari ei pysty valitsemaan vain yhtä tavoitetta, vaan listaa muun muassa liittovaltiokehityksen pysäyttämisen ja euroalueen uudistamisen.

– Eurosta pitää voida erota ja erottaa, hän sanoo.