Kommentti: ”Kuin Game of Thrones steroideissa” – yksi Euroopan kärkipoliitikoista vertasi brexitiä hittisarjaan, myös EU:n ykkösnimityksestä on tulossa poliittista draamaa

Brysselissä tällä viikolla järjestetystä eurovaalien kärkiehdokasväittelystä jäi monen katsojan mieleen tämä hollantilaisen Frans Timmermansin heitto. Vertauksellaan poliittista juonittelua ja selkäänpuukotuksia pursuavaan hittisarjaan Timmermans pyrki korostamaan, ettei oikeistopopulisteilla ole ratkaisuja ongelmiin, vaan he aiheuttavat riitaa ja hajaannusta.

Oikeistopopulistien ryhmistä väittelyyn osallistui vain ECR:n tsekkiläinen Jan Zahradil, joka on ryhmän maltillisen siiven edustajia.

Luottamus poliittisiin puoleisiin on matalalla ympäri Eurooppaa, eikä kapulakielinen viestintä ainakaan paranna tätä tilannetta.

Tietosuoja-asetus GDPR on hyvä esimerkki siitä, miten datan käytön villiä länttä saatiin suitsittua ja kiistatta parannettua EU:n kansalaisten oikeuksia, mutta uudistuksesta jäi silti mieleen lähinnä lyhenteitä ja byrokratiaa.

Valtatasapainossa historiallinen muutos



Keskustaoikeistolaisella konservatiivipuolueella EPP:llä ja S&D:llä on ollut pitkään yhteenlaskettu enemmistö Euroopan parlamentissa. Ne ovat voineet keskenään sopia monista asioista, kuten unionin johtopaikkojen jaosta ja kehityksen suurista linjoista.

Uusien koalition jäsenten uskotaan löytyvän keskustaliberaaleista ja ehkä myös vihreistä. Nykyisestä Aldesta suuri osa on siirtymässä uuteen Renesanssi-nimiseen ryhmään, jota myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin liike oli hiljattain perustamassa.

Kytevä konflikti instituutioiden välillä



Nykyinen parlamentti on linjannut, ettei se aio hyväksyä muuta ehdokasta komission johtoon kuin jonkun kärkiehdokkaista. Neuvosto taas katsoo, että parlamentti vie näin valtaa pois jäsenmailta eikä siksi halua sitoutua menettelyyn.

Haastattelin Brysselissä Politicon pääkirjeenvaihtajaa David Herszenhornia. Hänen mielestään on täysin mahdollista, että neuvosto ja parlamentti voivat ajautua tämän asetelman takia pattitilanteeseen, minkä vuoksi uuden komission nimittäminen saattaa venyä kuukausia.

Parlamentin mielestä kärkiehdokasmenettely lisää EU:n legitimiteettiä, koska nyt äänestäjät tietävät, ketä mikäkin ryhmä kannattaa komission johtoon. Mutta tietävätkö he oikeasti? Eivät. Paljon kertoo se, että saksalaisista vain joka neljäs tietää, kuka on Manfred Weber. Surkea tulos saksalaiselle, jolle komission puheenjohtajuutta on spekulaatioissa soviteltu viime syksystä lähtien.