Vasemmistoliiton Minja Koskela kommentoi mahdollista puheenjohtajaehdokkuuttaan

Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela (vas.) aikoo kertoa seuraavien viikkojen aikana, lähteekö hän tavoittelemaan vasemmistoliiton puheenjohtajuutta.

Puolueen puheenjohtaja vaihtuu, sillä nykyinen puheenjohtaja Li Andersson on jo aiemmin kertonut luopuvansa tehtävästä. Andersson valittiin sunnuntain vaaleissa europarlamenttiin samoin kuin vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo, jota pidettiin yhtenä mahdollisena puheenjohtajaehdokkaana.

– Sehän on erittäin kunnianhimoinen tehtävä, se on erittäin kiinnostava tehtävä. Ja minä olen ehdottomasti kiinnostunut siitä tehtävästä. Mutta sitten on paljon kaikkia asioita, mitä minun pitää miettiä suhteessa omaan arkeeni ja omaan elämääni ja omaan tilanteeseeni. Ja sitä pohdintaa teen nyt seuraavien viikkojen aikana, Koskela sanoi STT:lle

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Kannatus pidettävä korkealla"

Vasemmistoliitolla on edessään suuria muutoksia, sillä puheenjohtajan lisäksi myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja vaihtuu ja myös 11 kansanedustajan eduskuntaryhmään on tulossa useita muutoksia. Europarlamenttiin lähtevien Anderssonin, Saramon ja Merja Kyllösen tilalle eduskuntaan nousevat Johannes Yrttiaho Varsinais-Suomesta, Pia Lohikoski Uudeltamaalta ja Jessi Jokelainen Oulusta.

Koskela sanoo, että puolueen seuraava työ onkin pitää kiinni eurovaalivoitosta ja siitä, että hyvä työ jatkuu eduskuntavaaleihin saakka. Tulevan puheenjohtajan pitäisi hänen mielestään pystyä työskentelemään yhdessä koko puolueen kanssa niin, että kannatus säilyy korkealla.

– Nyt seuraavan puheenjohtajan, seuraavan eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja koko sen porukan pitää tehdä tosi pitkäjänteisesti töitä, että saadaan pidettyä se hyvä oppositio-draivi, mikä meillä on nyt ollut.

Vasemmistoliiton eurovaalitulosta Koskela kuvaili "järisyttävän fantastiseksi".

– En tiedä, onko koskaan ollut politiikassa niin hyvä olo. Edes silloin, kun on itse päässyt kansanedustajaksi.

Hän näkee tuloksen taustalla useita syitä, kuten sen, että vasemmistoliitto on tarjonnut vaihtoehtoja leikkauspolitiikalle. Li Anderssonin valtava henkilökohtainen suosio perustuu Koskelan mukaan siihen, että Andersson selittää vasemmistolaista politiikkaa erittäin ymmärrettävästi.

– Ihmiset nimenomaan aina kehuvat Litä hänen asia-argumenteistaan ja siitä, että hän on asiapoliitikko. Mikä menee minusta vähän tämän henkilöitymiskeskustelun ulkopuolelle ja on yksi signaali tavallaan siitä, että se vasemmistolainen viesti on se, mikä puhuttelee.

Useampi pohtii ehdokkuutta

Vasemmistoliiton puheenjohtajakisaan ei ole toistaiseksi ilmoittautunut ehdokkaita. Aiemmin useampikin kansanedustaja on ilmoittanut pohtivansa mahdollista kisaan lähtemistä rauhassa. Näin asiaa ovat kommentoineet Koskelan lisäksi Veronica Honkasalo, Aino-Kaisa Pekonen, Hanna Sarkkinen ja Mai Kivelä.

Koskela sanoo, että keskusteluja puheenjohtajakuvioista aletaan käydä toden teolla vasta nyt, sillä ajatuksena on yleisesti ollut, että eurovaalit käydään ensin.