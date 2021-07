Näin Ruotsin panttivankidraama eteni: Jännitysnäytelmä huipentui hämmentäviin pizzavaatimuksiin

Tilanne sai alkunsa Ruotsin aikaa kello 12.20 Hällbyn vankilassa Ruotsin Eskilstunassa. Kaksi murhasta tuomion saanutta vankia ottivat mies- ja naisvanginvartijat panttivangikseen. He lukittautuivat vanginvartijoiden valvomoon ja peittivät huoneen valvontakameran.

Siitä alkoi yli yhdeksän tunnin mittainen pankkivankidraama. Julkisuuteen ei ole vielä kerrottu, mitä huoneessa tapahtui tuntien aikana. Tiedossa on kuitenkin, että kaapparit olivat varustautuneet jonkinnäköisillä itse tehdyillä veitsillä.

Massiivinen poliisioperaatio

Aftonbladetin mukaan muut vangit huusivat kaappareille, että näiden tulisi luovuttaa. Tilanteen aikana vankila meni lock down -tilaan ja muut vangit suljettiin selleihinsä.

Erikoisia vaatimuksia

Aluksi kaapparit vaativat pakoaan varten helikopteria. Tämän jälkeen he antoivat uuden vaatimuksen: Kaksi kebab-pizzaa vastineeksi toisen panttivangin vapauttamisesta.

Vaatimukset kuitenkin muuttuivat nopeasti, ja pian miehet kertoivat, että he voisivat vapauttaa molemmat panttivangit, jos miehet saisivat vaihtaa vankilaa. Tämäkään vaatimus ei ollut kauaa voimassa, ja vain viisi minuuttia toisesta vaatimuksesta he ottivat uudelleen yhteyttä neuvottelijoihin. Kolmantena vaatimuksena he sanoivat, että toinen panttivanki vapautetaan, jos erityisvankilan 20 vankia saisivat pizzat.