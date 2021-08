Sydneyn koronasulku jatkuu syyskuun loppuun: "Valitettavasti tartuntamäärät ovat kasvussa"

Noin tuhat asevoimiin kuuluvaa on jo tukemassa poliisia koronavirusrajoitusten toimeenpanossa.

Koko maassa vain noin 30 prosenttia rokotettavasta väestöstä on saanut molemmat rokoteannoksensa. Australiassa ja Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa ihmisiä yritetään rokottaa vauhdilla, mutta koko maassa on ollut pulaa Pfizerin rokotteesta, jota on maassa suositeltu käytettäväksi alle 60-vuotiaiden rokottamiseen.