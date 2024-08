Olisiko m-rokkoepidemia pysäytettävissä Kongossa? WHO hidastelee rokotteiden hyväksymisessä

The New York Timesin artikkelin mukaan m-rokkorokotteet ovat jumissa Maailman terveysjärjestön (WHO) monimutkaisessa lääkesääntelyprosessissa. WHO ei ole vieläkään virallisesti hyväksynyt m-rokkorokotteita - vaikka Yhdysvallat ja Eurooppa niin ovat jo tehneet. NYT kertoo, että WHO ei ole myöskään myöntänyt hätätilalupaa, joka nopeuttaisi rokotteiden saatavuutta Kongoon.