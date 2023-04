Sinimustan liikkeen puheenjohtajalle syyte juutalaisvastaisesta tviitistä

Eduskuntavaaleissa ehdolla olleen avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen (SML) puheenjohtaja Tuukka Kuru on saanut syytteen juutalaisvastaisesta tviitistään. Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on nostettu Satakunnan käräjäoikeudessa, ja oikeudenkäynnin on määrä olla ennen juhannusta. Valtakunnansyyttäjä antoi asiassa syytemääräyksen.

Sisä-Suomen poliisissa on esiselvityksessä SML:n ehdokkaana olleen Eero Molkoselän juutalaisvastainen tviitti. Hän tviittasi maaliskuun lopulla, että "Meidän rasismi on sitä syvintä rasismia. Juutalaiset ovat yksi kansa, joka karkoitetaan sinimustasta Suomesta."

Puolueohjelmasta karsitut kohdat esille puolueen sivuilla

SML:n jäseninä avoimen juutalaisvihamielisiä ihmisiä

Sinimustan entinen jäsen epäiltynä terrorismirikoksista

– Mietin, kun meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole ottaneet asiaan suuremmin kantaa. Toisaalta on ihmisiä, jotka ovat tuoneet sen hyvin voimakkaasti esille. Mikä sitten on sellainen luonnehdinta, ettei kukaan tuntisi, että on annettu väärä maininta? Olen itse esittänyt sellaisia mielipiteitä, joista tutkintakin on avattu, eli kyllä minua ainakin voi sellaisena henkilönä pitää.