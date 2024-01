Näin prinssi Williamin yliopistotyttöystävä muuntautui brittien rakastamaksi kuninkaalliseksi – herttuatar 42 vuotta

Vuonna 2007 parin romanssi taukosi hetkeksi, kun he erosivat. Onneksi ero ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä maaliskuussa eronnut pari palasi yhteen saman vuoden kesäkuussa.

William ja Catherine menivät lopulta kihloihin vuonna 2011. Tuolloin parilta tiedusteltiin, miksi heidän tiensä erkanivat hetkeksi vuonna 2011. William kuittasi asian tuolloin toteamalla, että he tarvitsivat kumpikin aikaa kasvaakseen yksilöinä.

Catherine on itse kommentoinut asiaa aikoinaan toteamalla, ettei hän itse ollut eroon tyytyväinen, mutta olleensa lopulta samaa mieltä siinä, että kaksikon oli hyvä olla hetki erillään. Lähteiden mukaan syynä erolle olisi ollut myös se, ettei William halunnut saattaa Catherinea kuninkaallisen elämän paineiden alaiseksi.

E-PRESS PHOTO.COM/All Over Press

E-PRESS PHOTO.COM/All Over Press

KensingtonRoyal/EPP/All Over Press

KensingtonRoyal/EPP/All Over Press

Kahdenkymmenen vuoden aikana tavis-Katesta on tullut kuninkaallinen, joka on yksi brittien eniten arvostamista hovin jäsenistä. Lisäksi Catherine on kiistaton tyyli-ikoni, jonka pukeutumisvalintoja ja yksinkertaista eleganttiutta ylistetään kerta toisensa jälkeen.