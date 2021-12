Cambridgen herttuatar yllätti joulukonsertissa: Pianoesitys kerää ylistystä sosiaalisessa mediassa

Cambridgen herttuatar Catherine yllätti britit jouluaattona esiintymällä joulukonsertissa pianon takana. Herttuatar esiintyi laulaja Tom Walkerin kanssa Royal Carols: Together At Christmas -joulukonsertissa Westminster Abbeyn kirkossa. Konsertti näytettiin televisiossa jouluaattona.

Kaksikko esitti konsertissa For Those Who Can't Be Here -kappaleen, joka oli äänitetty etukäteen. Myös konsertti itsessään oli nauhoitettu etukäteen.