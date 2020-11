Verityön jäljet siivottu

Surman on epäilty tapahtuneen yöaikaan. Kun partiot aamulla menivät paikalle, tekijät olivat ehtineet siivota surman jäljet. MTV Uutiset on aiemmin kertonut, että uhriksi joutunut aikuinen mies menetti ensin yhden sormen ja sen jälkeen koko käden.

Taustalla ainakin huumevelkoja

Lokakuun alussa puolet epäillyistä pääsi tutkintavankeudesta vapaaksi. Puolet on edelleen vangittuna. Epäillyistä kaksi on naisia ja 10 miehiä. He ovat iältään 46–22-vuotiaita, ja monen taustalla on pitkä rikoshistoria.