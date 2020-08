Helsingissä paljastunut paloittelusurma voi olla Suomen rikoshistoriassa täysin poikkeuksellinen tapaus – "Ei kyllä tulisi mieleen sellaista rauhan ajalta"

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta arvioi, että 12 ihmisen vangitseminen murhasta epäiltynä samaan aikaan on jo sinänsä varsin harvinaista. Tapaus olisi kuitenkin täysin ainutlaatuinen, jos kaikkien epäiltyjen katsottaisiin oikeudessa myös syyllistyneen tekoon, joko suoraan tai välillisesti.

– Yleensä meillä on henkirikoksessa yksi tekijä, korkeintaan kaksi tai kolme.

Mitkä ovat osallisten roolit?

Poliisi on pysytellyt paloittelusurmaan liittyen hyvin vaitonaisena, eikä epäiltyjen mahdollisista rooleista suhteessa tekoon ole hiiskuttu julkisuuteen.

Toimittajille on paljastettu lähinnä epäiltyjen tekijöiden lukumäärä, se että uhri on aikuinen mies ja se, että kyseessä on paloittelusurma. Tiedon paloittelusurmasta poliisi tosin myönsi tiedotteessaan vasta Lännen Median uutisoitua asiasta eilen.