Näin paljon ennakkotestaus vähentäisi koronariskiä: "Väärä käsitys, että estettäisiin taudin maahantulo"

Ennakkotestin merkitys on suurempi, mitä lähempänä matkaa testi on otettu, kertoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.

– Ennakkotesti kertoo sen hetkisen tilanteen. Jos matka kestää päivän tartuntariski on vähäinen. Mitä pidemmästä matkasta on kyse, sitä suuremmaksi riski kasvaa, kun koronaviruksen itämisaika on noin kaksi viikkoa.