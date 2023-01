STM ei luovuta: Kiinalaismatkustajilta vaadittava koronatestiä – "Emme tiedä Kiinan tautitilanteesta tarpeeksi"

– Tämä on yhteinen EU-linja, emmekä tiedä Kiinan tautitilanteesta tarpeeksi, perustelee STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen STT:lle.

STM on yhdessä sisäministeriön (SM) kanssa valmistellut tapaa, jolla vaatimus ennakkotestauksesta lainsäädännöllisesti toteutettaisiin.

STM:n näkemys on, että ennakkotestaamisessa pitäisi hyödyntää rajavartiolakia, joka on sisäministeriön vastuulla. Suomen lainsäädäntö on kuitenkin tiukka.