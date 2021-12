Valtaosa 11 300 koronaratunnasta torstailta – THL:n Salmisen mukaan jättiluvun taustalla joulu ja omikron

– Jo ennenkin joulua tapausmäärät olivat kasvussa koko ajan, mutta todennäköistä on, että jouluna ihmisten tapaamisissa on voinut paljon tartuntoja syntyä. Tällaista, ei kattavaa, mutta ainakin anekdoottista tietoa meillä on.

Milloin hakeutua testiin?

– Jos tauti on lievä ja pärjäilee kotona ja joku toinen testin on saanut ja on todennäköistä, että tauti on koronaa. Hirveän suurta syytä lääketieteellisesti ei ole testiin hakeutua. Kotitestin voi tehdä, THL:n Salminen ohjeistaa.