Carrie Bradshaw -indeksi kertoo, että sinkun kannattaa muuttaa Vöyrille

OP-ryhmän ekonomistit ennustavat asuntojen hintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin kaksi prosenttia ja nousun nopeutuvan hieman ensi vuonna.

Asuntomarkkinakatsauksessa todetaan, että kauppamäärillä mitattuna asuntomarkkinoiden vilkastuminen on jatkunut vuoden verran, mutta hinnat eivät kuitenkaan ole vielä kääntyneet nousuun vuoden takaiseen verrattuna.

– Asuntojen hinnat ovat polkeneet aika lailla paikallaan jo vuoden ajan. Laskimme hieman ennustettamme tämän vuoden hintakehityksestä epävarmuuden lisääntymisestä ja työmarkkinoiden heikosta kehityksestä johtuen, sanoo OP-ryhmän senioriekonomisti Joona Widgrén tiedotteessa.

– Odotamme, että hinnat kääntyvät tänä vuonna nousuun. Riskit hintakehityksestä ovat kuitenkin lisääntyneet viime aikoina.

Helsinki on yksinasujalle kallein

OP-ryhmä laski asuntomarkkinakatsauksessaan myös, missä yksinasuvilla on parhaat taloudelliset mahdollisuudet vuokrata yksiö.

Laskussa mukailtiin The Economist -lehden lanseeraamaa Carrie Bradshaw -indeksiä, joka kuvaa sitä, miten suuret tulot yksinasuvalla kotitaloudella pitää olla, jotta yksiön vuokrakulut ovat alle 30 prosenttia tuloista. Indeksin nimi tulee Sinkkuelämää-sarjan päähenkilöltä, joka asui yksin vuokralla New Yorkissa.

OP-ryhmän laskelmien mukaan parhaiten tulot riittävät yksiön vuokraamiseen Vöyrillä Pohjanmaalla. Siellä vuokrakulut pysyvät kohtuullisina reilun 1 000 euron nettotuloilla.

Yksinasujalle selvästi kallein asuinpaikka on Helsinki, jossa kohtuulliseen vuokramenoon vaaditaan 2 600 euron nettotulot.

– Vuokrat ovat selvästi korkeampia suuremmissa kaupungeissa ja toisaalta tulot eivät ole suhteessa yhtä paljon korkeammat. Näin ollen voi sanoa, että yksinasujien on suuremmissa kaupungeissa keskimäärin heikommat mahdollisuudet vuokrata kohtuuhintaista yksiötä, Widgren sanoo.

– Yhden henkilön kotitalouksien määrä on kasvanut merkittävästi, ja lähes puolet kotitalouksista on yhden henkilön talouksia. Näistä puolet asuu vuokralla, joten ryhmänä tämä on merkittävä.

Tarkastelussa olivat mukana vain sellaiset kunnat, joista oli saatavilla vuokrahintoja yksiöille.